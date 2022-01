Precipita su un sentiero in Valtellina, grave donna di Calolzio

Una donna di 66 anni, residente a Calolziocorte (ora in provincia di Lecco, ma per anni annessa alla Bergamasca), è caduta giovedì 6 gennaio, in mattinata, da un’altezza di 5 metri mentre si trovava lungo un sentiero sopra il paese di Gerola Alta, in provincia di Sondrio.