Predore, rocciatori in azione: rimosse le pietre in bilico sulla litoranea. Riapertura non prima di giovedì

Predore, pulito il pietrame ancora in bilico sulla provinciale 469. La Provincia effettuerà i lavori necessari per mettere in sicurezza la parete.

Rocciatori dell’impresa Midali di Branzi al lavoro sulle pareti verticali del Corno di Predore, da dove domenica alle 14 si erano staccati due macigni finiti sulla provinciale 469. Contrariamente a quanto previsto in un primo tempo dalla Provincia, la litoranea resta chiusa al transito «sino a nuova comunicazione». Il tempo necessario per la messa in sicurezza di quel versante soggetto a un fenomeno di dissesto naturale. Salvo imprevisti, la strada potrebbe essere riaperta al transito tra giovedì e venerdì. Muniti di corde ed elmetti, alle 7,30 di ieri mattina, nonostante il tempo piovoso, tre rocciatori sono saliti lungo una parete fino a circa cento metri di altezza, dove hanno individuato il punto di distacco. Come era stato ipotizzato durante i primi sopralluoghi di domenica dei vigili del fuoco e del geologo della Provincia, il macigno caduto era uno solo, che si è diviso in due durante la caduta nella boscaglia sottostante, nel tratto privo di reti di protezione. Mentre altri piccoli frammenti sono stati trattenuti dalle fitte piante che coprono il versante appena sopra la 469, frutto di un rimboschimento effettuato a partire dal secondo dopoguerra.