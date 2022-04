Pregliasco: «Contagi in risalita, ripartire con prudenza. A Pasqua nuovo picco»

«È finito lo stato di emergenza giuridica, non sanitaria. Il 1° aprile non è stato un giorno di libertà, ma di responsabilità. Si dovrà valutare ancora il periodo di convivenza con il virus, il cui andamento è ciclico e con ondulazioni, come quelle provocate da un sasso in uno stagno che vedranno momenti migliori e altri difficili. Teniamo i piedi ben piantati per terra e si completino le vaccinazioni». Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e docente di Igiene all’Università Statale, commenta così l’allentamento progressivo delle misure restrittive. Da venerdì si è entrati in una nuova quotidianità di convivenza con il virus, tra Green pass non più richiesto in alcuni ambiti, nuove modalità nell’uso delle mascherine e nella disciplina di isolamenti e quarantene nelle scuole.