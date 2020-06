Primi tamponi dopo i test in città L’incidenza dei positivi intorno al 3%

Eccoli, i primi positivi che arrivano dalla campagna di monitoraggio promossa dal Comune di Bergamo per testare gratuitamente 50 mila persone. Sono 13 persone risultate positive prima ai test sierologici e in seguito anche al tampone nasofaringeo . Rappresentano il 3% dei 440 tamponi già eseguiti. Solo due sono i casi effettivi, gli altri sono classificati come «debolmente positivi».

Una distinzione importante alla luce dello studio del San Matteo di Pavia che ha evidenziato come i debolmente positivi - secondo i ricercatori - «abbiano una quantità di virus così bassa e degradata da non poter contagiare». Si tratta di persone clinicamente guarite dal Covid-19, cioè senza più sintomi, ma ancora positive al tampone. Ora tutti, indistintamente, saranno presi in carico da Ats per la sorveglianza attiva, come da protocollo. A questi 13 bergamaschi potrebbero però aggiungersene altri 4, che dovranno ripetere il test perché risultato dubbio.