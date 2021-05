Processo Ubi, il legale di Massiah: «Con lui risparmi per 1,8 miliardi»

«Grazie a Victor Massiah Ubi ha potuto risparmiare dal 2010 al 2016 1,8 miliardi di euro», soprattutto attraverso l’ottimizzazione delle filiali. Invocandone l’assoluzione «perché il fatto non sussiste», Alberto Alessandri, ha sottolineato i meriti professionali del suo assistito, nei confronti del quale il pm Paolo Mandurino ha chiesto 5 anni per ostacolo alla vigilanza e illecite interferenze sull’assemblea 2013. Parola alle prime difese da ieri al processo Ubi e l’esordio è toccato al difensore dell’ex consigliere delegato Ubi. Il legale ha spiegato, citando le specifiche comunicazioni, che Bankitalia era a conoscenza delle modifiche allo statuto Ubi e del reale assetto della governance. E questo sarebbe il frutto di interlocuzioni di anni perché «non è credibile che la minuziosa conoscenza di Bankitalia sorga all’improvviso». Tanto più, ha aggiunto, che le manovre e i cambiamenti, anche all’interno delle due associazioni (Amici di Ubi e Abl) che l’accusa ritiene i soggetti esterni in grado di condizionare la governance, erano sovente oggetto di articoli di stampa. Alessandri ha chiesto l’assoluzione anche per Carlo Garavaglia, ex membro del Cds, Consiglio di sorveglianza (3 anni la richiesta di condanna per ostacolo alla vigilanza), spiegando che non apparteneva ad alcun gruppo e che partecipava solo a incontri istituzionali.