Proiettili a Confindustria Indagati due sessantenni

Ci sono due indagati per le lettere minatorie spedite a giugno ai presidenti di Confindustria Lombardia Marco Bonometti e Confindustria Bergamo Stefano Scaglia e per la bomba carta recapitata a settembre al presidente di Confindustria Brescia Giuseppe Pasini. Le missive contenevano un proiettile calibro 6,25 ciascuna ed erano firmate da una sigla fino allora sconosciuta nella galassia dei gruppi in odore di terrorismo: Nuclei proletari lombardi. I tre presidenti sono finiti sotto scorta dopo questi atti intimidatori che per gli inquirenti hanno a che vedere con le presunte pressioni (smentite anche dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota) esercitate dagli industriali per scongiurare la zona rossa a Nembro e Alzano nei primissimi giorni dell’emergenza.