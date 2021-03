Proiettili datati: così sono finiti nel mirino i due sessantenni

Proiettili datati, quelli calibro 6,25 spediti con le lettere minatorie ai presidenti di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, e Bergamo, Stefano Scaglia, nel giugno 2020 dai fantomatici Nuclei proletari lombardi, secondo i quali gli industriali avrebbero ostacolato, per ragioni di profitto, l’istituzione della zona rossa a Nembro e Alzano (circostanza smentita anche dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota). È anche questo particolare che ha indotto i pm della Procura di Brescia a iscrivere nel registro degli indagati per associazione con finalità di terrorismo e minacce aggravate due esponenti dell’estrema sinistra bergamasca con trascorsi in Prima Linea: G. F., 64 anni, di Pradalunga, e M. P. P., donna di 65, residente nel quartiere di Monterosso, condannati nel «processone» in cui vennero giudicati i fatti di eversione accaduti nella nostra provincia dal 1973 al 1980. Il primo aveva rimediato 6 anni, la seconda un anno e 8 mesi con la condizionale.