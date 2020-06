Pronti per la palestra? Ogni sportivo avrà 7 mq per sè

«Perché siamo pronti dopo esserci preparati a lungo, cercando di anticipare ogni bisogno e consapevoli di non aver mai affrontato qualcosa di simile» ammette Alberto Gamba, cotitolare della catena fitness Sportpiù e consigliere nazionale di Anif (l’Associazione nazionale impianti fitness & sport). Aprono oggi i sei centri della catena di palestre orobica che, oltre alle «macroregole» dettate da Roma e Milano (tra cui la sanificazione di ambienti e attrezzi, distanziamento sociale, spazi contingentati, ricambio dell’aria), hanno adottato linee guida più stringenti.

«La mascherina obbligatoria sempre, sia durante l’attività sportiva sia nello spogliatoio – racconta Gamba –, questo almeno per le prossime due settimane. Non è un castigo ma l’abbiamo deciso perché possa essere preso da esempio e per dimostrare che la mascherina e l’attività sportiva non sono in antitesi» . Contingentate le aule per i corsi al 50%, con adesivi sul pavimento a indicare le postazioni. Per chi non può partecipare al corso è stata attivata una funzione dell’app per seguire in diretta i corsi da casa o all’aria aperta, con tanto di cardiofrequenzimetro connesso allo smartphone che consente all’istruttore di tenere monitorata da remoto l’attività cardiaca del praticante.