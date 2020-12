Pronto il piano dei trasporti, più corse Fasce orarie: due in entrata e 4 in uscita

Due fasce orarie in entrata e quattro in uscita. Più 42% di corse extraurbane e 30 di urbane rispetto all’offerta di servizi pre-Covid e ricorso anche agli autobus a noleggio. Sono questi i punti-chiave del piano trasporti licenziato ieri dal tavolo di coordinamento in Prefettura. Un lavoro che in realtà a Bergamo, parte da lontano, ben prima delle previsioni dell’ultimo Dpcm: «È da maggio che abbiamo iniziato a confrontarci, siamo un tavolo ben rodato» commenta il prefetto Enrico Ricci, «decisamente soddisfatto per il grande lavoro di squadra». «Un bell’impegno da parte di tutti in vista della ripresa del 7 gennaio» aggiunge Emilio Grassi, direttore dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale: «Rispetto all’inizio dell’attuale anno scolastico, quando era già stato fatto un grande sforzo, l’offerta aumenta di un 10% circa». Coinvolgendo anche 35-40 autobus di noleggiatori privati «per un totale di 200 corse al giorno».