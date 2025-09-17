Psg-Atalanta: scontri a Parigi, 19 tifosi italiani fermati

Secondo quanto riportato da fonti di polizia e dal sito del quotidiano le Parisien, martedì 16 settembre intorno alle 21.15 un gruppo di sostenitori parigini e bergamaschi è venuto a contatto in rue des Lombards, tra il Forum des Halles e il Centre Pompidou. Alcuni di loro, con il volto coperto, si sarebbero resi protagonisti di violenze e danneggiamenti.