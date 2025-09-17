Cronaca
Psg-Atalanta: scontri a Parigi, 19 tifosi italiani fermati
LA VIGILIA. La sera prima della sfida di Champions League tra Paris Saint-Germain e Atalanta Bergamo, in programma mercoledì 17 settembre al Parco dei Principi, si sono verificati scontri nel cuore di Parigi tra gruppi di tifosi delle due squadre.
Secondo quanto riportato da fonti di polizia e dal sito del quotidiano le Parisien, martedì 16 settembre intorno alle 21.15 un gruppo di sostenitori parigini e bergamaschi è venuto a contatto in rue des Lombards, tra il Forum des Halles e il Centre Pompidou. Alcuni di loro, con il volto coperto, si sarebbero resi protagonisti di violenze e danneggiamenti.
Ancora al vaglio la dinamica e le cause degli scontri, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato 19 persone, tutte riconducibili alla tifoseria dell’Atalanta secondo quanto pubblicato. Gli arrestati sono stati posti in custodia cautelare.
