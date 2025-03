Questa notte alle 2 torna l’ora legale

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo torna l’ora legale. Lancette avanti di un’ora, quindi, quando scatteranno le 2: resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quando tornerà l’ora solare.

Ora legale, giù i consumi

Le giornate, di conseguenza, si «allungheranno», concedendo un’ora di luce in più la sera, anche in ottica di risparmio energetico. Solo nell’ultimo anno, i consumi di energia nei sette mesi di ora legale in Italia sono calati di 340 milioni di kWh, l’equivalente del fabbisogno medio annuo di circa 130mila famiglie.