Ragazza nel lago, stop al volo degli elicotteri solo e unicamente a Pisogne

«Nel rispetto di questa drammatica vicenda, a seguito di un lungo confronto con le autorità competenti, il comitato organizzatore dell’evento ha deciso di annullare la parte volata relativa al Comune di Pisogne. Sono quindi cancellati i voli in elicottero di ELIMAST con partenza da X-Beach» annunciano gli organizzatori.

La parte del programma relativa al comune di Pisogne non volata (laboratorio aerei di carta e letture per bambini) si svolgerà regolarmente come il resto della manifestazione sui comuni di Lovere e Costa Volpino.