Reazioni avverse al vaccino anti-Covid: sono 117.920 su 108 milioni di dosi, nell’83% dei casi non gravi

Sono 117.920 le segnalazioni di sospetto evento avverso successivo alla vaccinazione anti-Covid inserite al 26 dicembre 2021 nella Rete nazionale di farmacovigilanza su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione di 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal vaccino e dalla dose. L’83,7% (98.717) delle segnalazioni inserite è riferita a eventi non gravi e il 1 6 ,2% (19.055) a eventi avversi grav i. Lo evidenzia il «Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid 19 dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Le segnalazioni, si rileva nel Rapporto dell’Aifa, riguardano soprattutto Comirnaty (68%) di BioNTech/Pfizer, che è stato il vaccino più utilizzato e solo in minor misura Vaxzevria (19,8%) di AstraZeneca, Spikevax (10,8%) di Moderna e vaccino Covid 19 Janssen (1,4%). Per tutti i vaccini gli eventi avversi più segnalati sono stati febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari/articolari, dolore in sede di iniezione, brividi e nausea.