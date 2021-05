Record di vaccinazioni nella Bergamasca: quarantamila in due giorni. Ats: «Risultato oltre le aspettative»

«Un risultato che va ben oltre le aspettative: i conteggi definitivi dello stress-test sulle linee vaccinali presenti negli hub e nei centri di tutto il territorio non sono ancora concluse, ma si può dire tranquillamente che si è raggiunto il traguardo delle 40 mila somministrazioni in due giorni. E possiamo fare ancora di più: la macchina organizzativa ha funzionato». Così Massimo Giupponi, direttore dell’Ats di Bergamo commenta la «due giorni» di accelerazione delle somministrazioni dei vaccini anti-Covid. E anche per oggi e domani è previsto un ritmo elevato. «Poi, da lunedì, ci assesteremo su numeri meno eclatanti, ma comunque ragguardevoli – continua Giupponi –. La Bergamasca ha avuto un grande ruolo nella spinta al vaccino, e di questo devo ringraziare le Asst e le strutture private accreditate che hanno dato il loro contributo, i medici di base e quanti hanno anche lavorato sul territorio, per portare i vaccini a domicilio. Non ci fermeremo qui».