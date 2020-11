Reddito di emergenza prorogato Finora i fondi a 2.575 famiglie

Decreto Ristori. Il sostegno è stato prolungato di due mesi fino a dicembre. In provincia l’aiuto (da 400 a 840 euro) ha riguardato quasi 7 mila persone.

L’aiuto non si interrompe, soprattutto ora che la situazione torna a essere drammatica da ogni punto di vista. È stato prorogato di altri due mesi il «reddito di emergenza», misura di sostegno economico introdotta col decreto Rilancio di maggio (e prorogata una prima volta già col decreto agosto) per sostenere i nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza Covid; l’ulteriore allungamento del periodo di sostegno, che andrà a coprire anche novembre e dicembre, è inserito all’interno del decreto Ristori.