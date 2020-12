Reddito e pensione di cittadinanza In un mese 291 domande in più

Torna a crescere il numero delle famiglie bergamasche che ricevono il reddito di cittadinanza e allo stesso tempo continuano ad aumentare anche le richieste agli uffici dell’Inps. In un solo mese, da ottobre a novembre, le domande presentate (comprese quelle per la pensione di cittadinanza) sono cresciute di 291 unità, passando da 20.195 a 20.486. Tante sono le richieste di aiuto partite dalla nostra provincia dall’istituzione della misura di sostegno al reddito introdotta nell’aprile dell’anno scorso. Di queste, 10.722 sono state accolte, mentre ce ne sono ancora 2.527 in fase di lavorazione e in attesa, dunque, di un riscontro.