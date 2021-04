Regole più severe per le quarantene nelle scuole, da oggi 70 mila studenti in classe

Mercoledì 7 aprile il rientro dagli asili alla prima media, per gli altri studenti resta la Dad. Quarantena per tutti coloro che hanno avuto contatti con un positivo.

Dopo le vacanze pasquali ricominciano le lezioni per le scuole di ogni ordine e grado. Con una differenza: per i più grandi, dalla seconda della scuola secondaria di primo grado alla quinta secondaria di secondo grado, le lezioni saranno ancora a distanza, via pc; per gli oltre 70 mila tra bambini e bambine della scuola dell’infanzia e studenti e studentesse della scuola primaria e della prima della secondaria di primo grado, invece, da questa mattina si torna sui banchi.

Le nuove misure