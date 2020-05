Restyling di piazzale Alpini 3.000 piantine anti «spianata»

La città l’aveva lasciato nel grigio di febbraio, aperto giusto in tempo per ospitare le bancarelle del mercato del lunedì e poi richiudere subito a causa dell’epidemia di coronavirus. Ora piazzale Alpini, completamente ridisegnato dopo il cantiere da 2 milioni di euro durato quasi un anno, attende l’ultimo dettaglio decisivo per arrivare alla sua forma finale, così come era stato «immaginato» nei rendering presentati dai progettisti dello studio Capitanio: l’erba, i fiori, insomma, il verde. Quando erano state tolte le ultime barriere, lo scorso gennaio, molti cittadini avevano storto il naso di fronte all’effetto «spianata». Le lastre di calcestruzzo di 25 metri quadri che danno forma alla piazza più grande della città (13 mila metri quadri in totale) nelle prossime settimane saranno intervallate da erba e fiori che verranno piantate nelle grandi aiuole ricavate nella trama del disegno architettonico. Un accorgimento indispensabile per il risultato finale e finora rimandato a causa delle misure restrittive per il contenimento del contagio.