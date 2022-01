Rianimazioni lombarde piene. «L’onda per il momento non si ferma»

«I ricoveri in Terapia intensiva saliranno anche nei prossimi giorni. Purtroppo non siamo ancora al plateau; speriamo di arrivarci presto, ma non è questo il momento». Ne è convinto Antonio Pesenti, direttore del Dipartimento di Anestesia e rianimazione del Policlinico di Milano e coordinatore delle Terapie intensive dell’Unità di crisi della Regione Lombardia per l’emergenza Covid.

Dottor Pesenti, quando si può pensare di raggiungere il picco di questa ondata?