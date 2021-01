Ricciardi: «Lockdown senza deroghe o i decessi raddoppieranno»

Serve un lockdown subito, senza deroghe, altrimenti il numero dei morti di Covid è destinato a raddoppiare nel giro di un mese. È l’appello che Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Sanità, Roberto Speranza, rivolge al Governo per evitare il dilagare dell’epidemia, i cui numeri sono tornati a crescere in maniera preoccupante.

Professor Ricciardi, ci vuole un lockdown duro come quello della primavera scorsa?

«Se non così duro, serve un provvedimento che limiti la circolazione delle persone alle attività essenziali. La situazione attuale porterà in breve tempo a un lockdown molto forte, come in primavera. Non voglio pensare a un blocco totale, ma sostanziale sì. Le misure, poi, possono essere modulate in funzione dei territori, ma se la circolazione del virus non si interrompe, ci obbligherà a chiusure drastiche».