Ricoveri Covid, cala la pressione negli ospedali. Letti e attività, al via la riorganizzazione

Si torna al «livello 3». Pezzoli, Asst Papa Giovanni: «Interventi chirurgici ordinari salgono al 75%, contiamo di arrivare al 90% in poche settimane». Al Bolognini di Seriate i posti Covid in Terapia intensiva calano da 8 a 6 .

La curva della pandemia rallenta, piano piano, e i ricoveri scendono altrettanto lentamente. Si è raggiunta, in questi ultimi giorni, una certa stabilità al ribasso, tanto che la Regione Lombardia ha disposto, per le strutture ospedaliere, una riorganizzazione dei posti letto riservati ai malati Covid che scende a un livello più basso: il «livello 3», secondo la tabella regionale disposta per l’emergenza pandemica, di due gradini più in basso rispetto al massimo, il «4b/c». Un segno di un lento avvicinamento verso la normalità, e una buona notizia anche per gli utenti che hanno bisogno di altre cure non legate al Covid, e che da tempo stanno aspettando di poter accedere ad accertamenti e interventi chirurgici.

«Liberati» anestesisti