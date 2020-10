Ricoveri in aumento in Bergamasca Sono 157 i pazienti nei nostri ospedali

All’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo martedì 27 ottobre i ricoverati per Covid accertati erano 62 (erano 59 lunedì, 58 domenica) e di questi 14 in Terapia intensiva, 13 dei quali intubati.

È stato sufficiente incrementare i tamponi (martedì 27 ottobre +29.960 rispetto ai +21.324 di lunedì) per superare di nuovo il muro dei 5 mila positivi in Lombardia (per la seconda volta negli ultimi tre giorni) con un ulteriore balzo del rapporto tra i test e i 5.035 contagiati giornalieri (16,8%). Anche il dato dei decessi ha subito un’impennata: ben 58 vittime in 24 ore (superato il record di 51 decessi nella seconda ondata registrato sabato scorso; bisogna risalire invece al 27 maggio per un numero identico di vittime in un giorno).

La Bergamasca