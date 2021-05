Rifugi, prime aperture previste per fine maggio: «Ma dateci indicazioni chiare»

Le prime aperture saranno, probabilmente, per la fine di maggio: troppa neve ancora alle alte quote e troppe regole che non permetterebbero ai rifugi delle Orobie di lavorare con serenità. Mentre si attendono chiarimenti sulle norme che dovranno essere rispettate per la prossima stagione estiva, i rifugi delle Orobie rimangono chiusi. «In questo momento - spiega Sandra Bottinelli, rifugista dell’Albani a Colere -, la norma secondo la quale si può mangiare solo all’esterno per noi è penalizzante. Non è fattibile: non ha senso aprire un rifugio e lasciare all’esterno la gente. Apriremo da qui a un mese, se le regole non cambiano prima. In questo momento in realtà io principalmente mi aspetto indicazioni chiare e univoche per gestire i casi di emergenza. Se, per esempio, quando è previsto un temporale le persone si possano appoggiare a un rifugio o tutte le variabili che riguardano la frequentazione delle nostre strutture. Le indicazioni devono essere chiare sia per noi che gestiamo le strutture, sia per chi si muove per frequentare la montagna. Una volta che avremo le regole non sarà un problema applicarle: nell’ultimo anno siamo diventati bravi a organizzarci per applicare regole diverse». Per quella che si prospetta essere una stagione di nuovo positiva.

