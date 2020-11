Riparte il bonus mobilità Ma le bici non si trovano più

ll bonus mobilità c’è, le biciclette no. O quasi. È il paradosso che in questi giorni si stanno trovando di fronte tanti bergamaschi, sospesi tra la volontà di usufruire dello sconto messo a disposizione dal Governo per l’acquisto di veicoli a due ruote e lo scarso assortimento tra i rivenditori locali. Con il rischio di rimanere con il cerino in mano, visto che una volta emesso lo sconto ha una validità di soli 30 giorni. È iniziata martedì scorso la seconda fase del bonus mobilità, che permette di accaparrarsi un incentivo all’acquisto di biciclette e monopattini, anche elettrici, che copre il 60% della spesa e fino a un massimo di 500 euro. I grattacapo durante le procedure online per cercare di intascare il tanto agognato bonus non sono mancati, ma alla fine sono stati ben 600 mila i cittadini che hanno raggiunto l’obiettivo prima dell’esaurimento dei 215 milioni messi a disposizione dal ministero dell’Ambiente.