Ritardi e tagli Pfizer, serve riprogrammare Vaccini, slitta l’avvio per gli over 80

Ritardi e tagli di Pfizer, Lucchini: «Modifiche alla programmazione per garantire i richiami». Mercoledì al Papa Giovanni consegnate 2.340 dosi, all’Asst Bergamo Est 1.170. Alla Ovest dal 24 al via la 2a profilassi.

La Lombardia ha superato quota 200 mila dosi somministrate di vaccino contro il Covid: mercoledì 20 gennaio alle 17,30, il sito dell’Aifa (Agenzia nazionale per il farmaco, che aggiorna in tempo reale l’andamento della campagna vaccinale) indicava per la Lombardia 203.436 somministrazioni effettuate, a fronte di 254.340 dosi in totale (80% di somministrazioni sulle dosi ricevute; in Italia le dosi somministrate sono 1.237.328, con 7.595 persone che hanno già fatto il richiamo, a fronte di 1.548.885 dosi ricevute).

E i numeri parlano chiaro: le scorte per gli ospedali sono risicatissime, dopo che Pfizer ha annunciato (e messo in atto) il taglio delle dosi assicurate all’Italia per almeno il 29% (in Lombardia il taglio è stato più basso, di circa il 26%, con una previsione di consegna per questa settimana, di 70 mila dosi anziché le 95 mila previste), tanto che mercoledì lo stesso Giacomo Lucchini, il referente regionale per le vaccinazioni antiCovid, il manager che si «interfaccia» con la struttura nazionale guidata dal commissario Domenico Arcuri, ha dichiarato che si deve «modificare la programmazione rallentando le prime dosi per garantire a tutti il richiamo». Intanto, a causa dei ritardi di Pfizer nelle consegne, questa settimana la Lombardia avrà 20.000 dosi in meno, e diventeranno 25.000 la prossima e sul futuro c’è incertezza.Ora si è nella prima fase, che riguarda personale ospedaliero e delle Rsa (e anche gli ospiti), medici di base e pediatri, medici e infermieri liberi professionisti, personale di soccorso, Ats e Areu.