Ritornano le Cascate del Serio

Domenica lo spettacolo è a mezzogiorno

Si ripresentano, per farsi nuovamente ammirare da migliaia di persone, domenica 18 agosto, le Cascate del fiume Serio, prime in Italia e seconde in Europa per altezza, grazie al suo triplice salto di 315 metri. Misurato nel 1880 dall’ingegner Antonio Milesi, socio della Sezione del Club Alpino italiano di Milano. Il quale stabilì che l’altezza del primo salto era di 166 metri, del secondo 74 e del terzo di 75 metri.