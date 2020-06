Ritorno a scuola, test in città su orari e lezioni in altre sedi

Nuovi orari di ingresso (alle 8 e alle 10) e di uscita (alle 12,13 e 14), sei giorni su sette. Modalità di didattica alternative, con l’uso di spazi extrascolastici. È l’ipotesi di sperimentazione che a settembre potrebbe coinvolgere le scuole della città, in particolare gli istituti superiori . La novità è emersa dal Comitato per l’ordine e la sicurezza (presieduto dal prefetto Enrico Ricci), che martedì 9 giugno si è concentrato, riprendendo il filo delle ultime riunioni, sulla riorganizzazione in vista della ripartenza (salvo contrordini da Roma) delle lezioni in presenza dopo l’estate.

La difficoltà maggiore è legata al trasporto pubblico locale, che al momento viaggia al 30% della sua capacità e nei prossimi mesi, nella migliore delle previsioni, potrà raggiungere il 50%. Un dato ancora insufficiente per far arrivare sui banchi tutti gli studenti bergamaschi (circa 50 mila). Evitare assembramenti e non lasciare a terra nessuno sono i due obiettivi da tenere insieme. Dopo una ricognizione nei sette ambiti scolastici provinciali e con le diverse aziende di trasporto, si è quindi deciso di simulare su Bergamo (campione adatto per varietà di percorsi scolastici presenti e complessità, basti pensare ai flussi dalla provincia) quale potrebbe essere lo scenario futuro . «Il tutto – precisa la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Patrizia Graziani – tenendo conto che dal ministero dell’Istruzione non sono ancora arrivate le linee guida per ripartire».