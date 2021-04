Ritorno in classe per 70 mila studenti e più corse dei bus (con 45 mezzi turistici)

Rientrano anche le superiori, ma solo al 50%. In tutto i bus saranno 6 mila contro le 4.500 della scorsa settimana. Graziani: «L’obiettivo è chiudere l’anno in presenza».

Lo schema è quello che è stato attivato il 25 gennaio scorso, vale a dire lo stesso che ha già dimostrato di reggere nel mese e mezzo in cui le aule delle scuole superiori sono rimaste aperte alle lezioni in presenza. Gli autobus tornano a scaldare i motori e sono pronti da domattina a riaccompagnare a scuola una platea di circa 55 mila studenti bergamaschi.

Tornano le doppie corse negli orari di punta del mattino e del primo pomeriggio, si rinforzano i controlli a bordo e nelle stazioni, e scendono in campo di nuovo anche i rinforzi dei bus turistici (45 mezzi una trentina di aziende private). L’obiettivo non cambia: garantire a tutti gli studenti che frequentano le lezioni in presenza un passaggio per andare a scuola e uno per tornare a casa, rispettando il limite massimo del 50% della capienza a bordo di ogni autobus. Quelli che correranno da domani sulle strade di città e provincia copriranno complessivamente 6 mila corse durante tutto l’arco della giornata, vale a dire oltre un terzo in più rispetto alle 4.500 della settimana scorsa.