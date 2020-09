Rocciatori al lavoro sulla strada del lago Da lunedì chiusura a ore - Il calendario

La Provincia dà il via alla messa in sicurezza dell’ex statale 469 «Sebina occidentale», che partirà a Solto Collina, in località Grè. Obbiettivo dell’intervento, in carico ai rocciatori del Consorzio Triveneto Scarl Coop del Bellunese (che si è aggiudicato l’appalto per 208 mila euro), contenere il rischio di crolli dal versante di monte della strada che da domani al 24 ottobre - proprio per consentire i lavori - sarà chiusa la traffico in più giorni della settimana e in diverse fasce orarie, fatta eccezione per le domeniche 27 settembre, 4-11-18 ottobre. La prima chiusura è prevista dalle 8 di domani alle 18 di sabato 26 settembre; poi dalle 8 di lunedì 28 settembre alle 18 di sabato 3 ottobre, dalle 8 di lunedì 5 ottobre alle 18 di sabato 10; nei giorni fra lunedì 12 e sabato 17 ottobre dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18; e, infine, ancora fra le 8 e le 12 e le 13 e le 18 da lunedì 19 a sabato 24 ottobre. Il traffico verrà deviato su via Nazionale nei confini di Lovere, dopodiché si dovrà procedere lungo l’ex statale 42 e infine lungo la provinciale 77, procedendo da nord a sud.