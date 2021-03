Roghi all’aperto fuori controllo Da inizio anno bruciati oltre 7 ettari

Dall’inizio dell’anno alla prima decade di marzo al Centro operativo regionale Aib dei vigili del fuoco di Curno sono pervenute 35 segnalazioni per «fuochi di ripulitura» di vegetazione all’aperto e 6 sono diventati incendi. Roghi non vasti (2 a Sorisole, 1 a Gorno, 1 a Sedrina, 1 a Zogno e 1 a Bariano) - per una superficie complessiva di 7,5 ettari che hanno impegnato 15 volontari antincendio boschivo (Aib), 15 vigili del fuoco, 2 carabinieri forestali e 2 elicotteri del Servizio regionale Aib. Particolarmente interessata in questo periodo è stata l’area del Parco dei Colli di Bergamo: i volontari delle Squadre antincendio boschivo del Parco sono accorsi 7 volte per spegnere fuochi, accesi soprattutto di pomeriggio, in diverse località del Parco, sul Monte Bastia, a Villa d’Almé – Sedrina (confine nord-ovest del Parco), al Canto basso (confine nord-est), sul colle della Maresana nei pressi dei ripetitori, ad Azzonica in territorio comunale di Sorisole.