Romano, coppia sequestrata per quasi un giorno riesce a scappare dalla finestra: quattro arresti

Prima sono stati attirati con una trappola in un appartamento di Romano di Lombardia e poi legati e seviziati per quasi un giorno intero dai loro aguzzini: è quello che è accaduto a un uomo di 21 anni e a una donna di 35 anni riusciti poi a fuggire calandosi da una finestra della casa approfittando di un momento di assenza dei sequestratori . All’alba di sabato 23 aprile i Carabinieri di Bergamo hanno arrestato quattro persone indagate per sequestro di persona. Si tratta di due cittadini marocchini e due tunisini: le ordinanze di custodia cautelare restrittive della libertà personale sono state emesse dal Gip del Tribunale di Bergamo su richiesta della locale Procura della Repubblica.