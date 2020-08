Rsa bergamasche, allarme personale «Mancano cinquanta infermieri»

L’onda lunga dell’epidemia colpisce le case di riposo. Non bastavano le conseguenze sul piano economico, con le Rsa a scontare il mancato ingresso di ospiti – e rette – nel periodo di chiusura forzata. Ora le strutture denunciano anche una significativa emorragia di personale e, in particolare, di infermieri. Proprio gli infermieri si starebbero infatti licenziando dalle case di riposo per partecipare ai bandi emessi dalle Asst per l’emergenza coronavirus, bandi che promettono assunzioni nel mondo ospedaliero.

Via dalle Rsa dunque, per migrare nelle corsie d’ospedale. Un passaggio che offre qualche vantaggio economico per gli infermieri, ma che mette in seria difficoltà la galassia di case di riposo bergamasche. «All’appello mancano almeno 50 infermieri nelle nostre Rsa, secondo una primissima stima – denuncia Barbara Manzoni, presidente dell’associazione San Giuseppe -. È un problema estremamente sentito, una questione da affrontare con grande urgenza, perchè rischiamo di non garantire i nostri standard. Sappiamo che gli infermieri migrano verso gli ospedali in virtù di una remunerazione leggermente più alta: ma le nostre case di riposo non hanno la forza economica per competere con le Asst. Soprattutto in questa fase così fragile, in cui le Rsa devono fare i conti con i mancati introiti registrati nel periodo di chiusura e l’incertezza delle risorse che verranno trasferite dalla Regione».