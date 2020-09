Ryanair punta verso Sud Da ottobre 12 voli in più da Orio

La situazione è quella che è, nera. Secondo i dati della Filt-Cgil tra ottobre e novembre ad Orio si teme un calo dei passeggeri intorno al 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le limitazioni del Covid-19 si stanno facendo sentire in modo molto pesante: Ryanair ha perso finora qualcosa come 5 milioni di passeggeri ad Orio rispetto al 2019 e considerando che gli irlandesi sono la prima compagnia dello scalo, con l’80% del mercato, i conti sono presto fatti.

Il solo segmento potenzialmente interessante è quello interno, anche perché non ci sono le limitazioni e i controlli in vigore per chi arriva da diversi Paesi europei: quelle su Spagna, Malta, Grecia e Croazia si sono fatte sentire parecchio dalla loro introduzione nella seconda metà di agosto. Per questo Ryanair aggiunge 12 nuovi voli a settimana dal 9 ottobre: 2 per Bari e Napoli, 4 per Catania e Palermo, portando il numero complessivo rispettivamente a 14, 13, 18 e ancora 18.