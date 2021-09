Sabato torna il Festival del Pastoralismo: parte da Bergamo la rievocazione della storica transumanza - Il tragitto

Un percorso impegnativo di ben 85 km: a differenza dello scorso anno, quando non fu possibile transitare per la città, torna la sfilata per le vie di Bergamo, con tanto di campanacci che, lo scorso anno vennero silenziati a primo giorno (Bergamo-Dalmine) in omaggio alle vittime dell’epidemia.

La Transumanza, con una mandria di una trentina di bovine da latte provenienti da Serina (val Brembana) e con tre carri agricoli, allestiti esattamente come un tempo (uno fresco di restauro), partirà da Bergamo (Via Baioni, ang. via Sporchia -campo Utili) alle 9.30 di sabato . Sfilerà per le vie di città bassa lungo l’itinerario di un tempo (quello della cinta muraria medievale, le muraine), passando per Porta Nuova e Piazza Pontida. Qui il convoglio sarà salutato dal Ducato di Piazza Pontida e da altre associazioni della tradizione bergamasca.