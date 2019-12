Saldi anticipati e rischio multe «C’è una legge, va rispettata»

I pre sconti non sono ammessi. Ascom propone sanzioni sino a 4 mila euro per chi sgarra. Confesercenti: materia va rivista.

Archiviati gli acquisti di Natale ora si guarda ai saldi invernali (al via il 4 gennaio, sino al 3 marzo). Nel frattempo c’è chi anticipa le vendite scontate, nonostante la legge lo vieti. Il fenomeno dei pre saldi è diffuso soprattutto nel commercio on line ma ha preso piede anche nei negozi. L’invito a fare compere a prezzi convenienti arriva ai clienti via e- mail, sms o social network e già venerdì 27 dicembre, dopo la pausa di Natale e Santo Stefano, alcuni commercianti hanno anticipato gli sconti. C’è la necessità di guadagnare terreno dopo un calo delle vendite che, in particolare nel settore dell’abbigliamento e delle calzature, si è fatto sentire. Black Friday e commercio elettronico hanno inciso sugli incassi natalizi. E primi dati tenderebbero a confermarlo.

«Rispetto alle vendite dello scorso anno a livello nazionale l’abbigliamento registra un calo tra il 10 e il 12%, le calzature tra il 3 e il 4%. Anche la Lombardia, stando a un primissimo bilancio, ha registrato un calo di vendite consistente» spiega Diego Pedrali, vicepresidente di Federmoda Italia e presidente del Gruppo abbigliamento e calzature di Ascom Bergamo . A penalizzare maggiormente i negozianti sarebberro, oltre al famigerato commercio elettronico, le occasioni di svendite e «special price » troppo splamate nel corso dell’anno. «Non escludo che qualche negoziante anticipi i saldi, vista la competizione serrata – dice Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo –. D’altronde sono numerosi i consumatori che vogliono anticipare gli acquisti scontati. Si gioca tutto in questo fine settimana, quello successivo sarà già tempo di saldi».