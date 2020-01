Salta e scardina finestra Bimba ferita a scuola

Tanto spavento ma fortunatamente nulla di grave per una bambina di Azzano San Paolo che giovedì 8 gennaio, mentre era a scuola, è rimasta ferita alla testa durante l’intervallo. La piccola frequenta la terza della primaria di via Papa Giovanni XXIII ed è residente in paese . Secondo quanto è stato possibile ricostruire, la bimba stava giocando con altri compagni quando, saltando, ha colpito con la testa la base di una finestra in legno che in quel momento era aperta, facendola uscire dai cardini.