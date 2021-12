San Paolo d’Argon, ladri in tabaccheria: via i soldi del cambiamonete

Ladri in tabaccheria nelle prime ore di mercoledì mattina a San Paolo d’Argon. Poco prima delle quattro, tre persone hanno rubato un furgone cassonato a Martinengo per poi dirigersi tra San Paolo d’Argon e Albano Sant’Alessandro, al bar tabaccheria Bivio 42. Qui hanno poi sfondato la saracinesca del bar, appropriandosi del denaro custodito in un cambiamonete. I malviventi sono poi fuggiti su una Fiat Panda rossa.

Pronta la risposta di due pattuglie della Sorveglianza italiana, arrivate per prime sul posto. Mobilitate anche le pattuglie dei carabinieri di Grumello e Seriate e la radiomobile di Bergamo che hanno subito avviato le ricerche.