San Pellegrino Terme, apre la via ferrata che sale nell’incanto della Corna Mària

La via ferrata di Santa Croce, a San Pellegrino Terme, da lunedì è ufficialmente percorribile e aperta al pubblico. Terminati i lavori di realizzazione a fine dicembre, infatti, domenica 2 gennaio un gruppo di volontari dell’associazione Santa Croce, approfittando della bella giornata, ha completato i sentieri in uscita alla via ferrata e posizionato il cartello con le necessarie indicazioni di sicurezza, dandone così il via ufficiale per la fruizione.

«Come sempre – dice Adriano Avogadro, presidente dell’associazione di Santa Croce –, ringraziamo questi volontari che hanno fatto un lavoro bellissimo, dobbiamo essere orgogliosi di loro e della loro disponibilità. Ora dobbiamo risolvere solo alcuni piccoli problemi, tipo il sentiero d’uscita che dovrà essere ridisegnato per non passare davanti a un capanno, e in settimana realizzeremo anche le frecce direzionali. Ma la via ferrata è percorribile: conduce alla cima della Corna Mària, a 1.058 metri, un luogo magico e incantevole dov’è possibile trascorrere del tempo in completo relax e contemplazione in mezzo alla natura».