San Tomaso, l’oratorio dedicato a Giulia «Figura luminosa, un esempio per tutti»

Il 5 settembre la cerimonia di intitolazione con il vescovo, monsignor Francesco Beschi. Per la quattordicenne, volata in cielo nel 2011 per un sarcoma, è aperto il processo di beatificazione.

La casa di Giulia Gabrieli affaccia sull’oratorio. «Per noi sarà come vederla tutti i giorni». La voce di papà Antonio esprime tutta la gioia per la decisione della parrocchia di San Tomaso di intitolare a sua figlia – volata in cielo nel 2011, a 14 anni, per un sarcoma – l’oratorio, luogo dove è cresciuta e si è rafforzata la sua testimonianza di fede. La cerimonia si terrà il 5 settembre, alle 20,45, con la presenza del vescovo, monsignor Francesco Beschi.