Sanificazione auto, spunta la tassa Covid «Pratica illegale, segnalate certi episodi»

Qua e là, è spuntata anche questa: la «tassa Covid» sulla sanificazione delle auto. L’allarme, lanciato a livello nazionale dal Codacons, si è registrato anche in Bergamasca. Chi recentemente ha portato il proprio veicolo da un meccanico per manutenzione o riparazioni, oppure dal gommista per il cambio gomme stagionale, in alcuni casi s’è trovato sulla fattura una voce legata a «sanificazione Covid», o «kit sanificazione Covid».

Una voce che sarebbe legata ai costi che i meccanici devono sostenere per garantire l’intervento sull’auto in sicurezza, come prescritto dalle linee guida tracciate dal governo. «Abbiamo avuto segnalazioni anche in provincia di Bergamo, con “tasse” anche abbastanza onerose, dai 15 ai 30 euro, evidenziate in fattura tra l’altro in maniera esplicita», conferma Umberto Dolci, presidente di Federconsumatori Bergamo: «Nessuno mette in dubbio che i professionisti abbiano dei costi in più da sostenere legati alle precauzioni – riconosce Dolci -, ma ancora una volta il rischio d’impresa è scaricato sui consumatori. Consumatori che, peraltro, ogni giorno si trovano pure loro a far fronte ai rincari, alle maggiori spese e ai minori guadagni legati all’emergenza. Occorre senso di responsabilità e misura: riteniamo improprio ed eccessivo far pagare questo costo» . «Nei giorni scorsi avevamo raccolto anche in Bergamasca numerose segnalazioni per un’altra fantomatica “tassa Covid”, quella applicata da alcuni parrucchieri e centri estetici – ricorda Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo -. Sono cose che non si possono tollerare, non possono essere sempre i consumatori a pagare. Occorre segnalare, contestare e contrastare queste pratiche. È indubbio che gli imprenditori abbiano maggiori spese: ma anche i consumatori stanno subendo importanti difficoltà economiche in questa fase».