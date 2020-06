Sant’Agostino, debutta l’estivo Riattivata la ztl: automobilisti sorpresi

Un assaggio di normalità per tornare a vivere la cara vecchia estate al fresco delle Mura. Apre lunedì 29 giugno lo spazio estivo al parco Sant’Agostino. Considerato quello che è successo negli ultimi mesi, l’apertura è già una notizia. Perché per i commercianti di Città Alta non è stato facile rimettersi in gioco in un periodo già molto intenso (e difficile) causa ripartenza. Ma quello spazio, tra i luoghi simbolo dell’estate in città, non poteva rimanere vuoto. E così ancora una volta sarà «Giro Mura», anche se in versione leggermente ridotta rispetto agli anni scorsi: tre cucine con pizza, specialità bergamasche, taglieri e insalate, cinque tra birrerie e vinerie.

L’allestimento nel parco di Sant’Agostino

(Foto by Yuri Colleoni)