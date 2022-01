Sapori tipici e clima di famiglia: dopo 12 anni chiude il ristorante «La Piana»

È sabato pomeriggio e c’è il solito via vai di clienti che fanno tappa fissa al ristorante «La Piana» di Ardesio. Tra un calice di vino e i discorsi in dialetto, c’è chi pensa già a dove trascorrere i prossimi pomeriggi, perché un cartello sulla porta d’ingresso lo annuncia in modo chiaro: «Carissimi clienti, il 31 gennaio chiuderemo la nostra attività». La famiglia Seghezzi, originaria di Premolo e da 12 anni a gestire il locale, abbasserà la saracinesca a fine mese. Mentre l’intero stabile è stato messo in vendita dal proprietario.Ora, dopo una vita dietro ai fornelli, «mi dedicherò al divano (ride, ndr) e i miei figli (oltre a Sara, c’è anche Andrea e la moglie Giusy Merelli alla gestione dell’attività) si dedicheranno ad altre professioni. Un sincero grazie a tutti i clienti, ed alle varie realtà del territorio, in particolare la Pro loco di Ardesio, con la quale c’è sempre stata una preziosa collaborazione».

«È stata una decisione – racconta Sara Seghezzi, 29 anni, mentre ripercorre questi anni insieme al padre Dario, 64enne e cuoco del locale – presa in modo rapido. Molti clienti, soprattutto quelli più affezionati, hanno sgranato gli occhi, non se l’aspettavano, e anche per noi è un colpo al cuore. In questi anni loro sono stati la nostra famiglia, qui trascorriamo le nostre intere giornate, e abbiamo avuto modo di costruire bei legami».