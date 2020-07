Sarnico, 18enne rischia di annegare Gli amici lo riportano in salvo a riva

L’incidente è avvenuto sabato 25 luglio al Lido Nettuno, il ragazzo, sempre cosciente, è stato portato in ambulanza per accertamenti all’ospedale di Iseo.

Tragedia sfiorata sabato 25 luglio al Lido Nettuno di Sarnico, dove un gruppo di sei ragazzi diciottenni di Villa di Serio, arrivati per il bagno, ha fronteggiato una disavventura fortunatamente senza gravi conseguenze.

Uno di loro, a quanto pare non molto esperto nel nuoto, è entrato in acqua nelle vicinanze del molo, trovandosi però subito in difficoltà. Preso dal panico, ha cominciato ad agitarsi, ad annaspare e poi ad andare su e giù. Fortunatamente gli amici, prontamente intervenuti, lo hanno portato a riva. Il ragazzo è rimasto sempre cosciente, ma lo staff del Lido ha chiamato comunque l’ambulanza che lo ha dirottato verso l’ospedale di Iseo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso ma, fortunatamente c’è stata solo tanta paura.