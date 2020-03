Sarnico: addio a Carla e Silverio I due coniugi insieme sino alla fine

Silverio e Carla Polini, marito e moglie, 78 anni lui, 74 lei, sono spirati nella notte fra giovedì e ieri all’ospedale di Iseo, dove da qualche giorno stavano combattendo la loro battaglia contro il coronavirus.

Una coppia unita, e non solo dal cognome: cinquant’anni vissuti insieme, uno a fianco all’altro, nella loro Sarnico. «Sono andato a prenderla fino a Fosio» raccontava scherzando Silverio, di cui amici e parenti ricordano tutti, con enorme affetto, il grande senso dell’umorismo con cui condiva ogni incontro, ogni battuta. La sua vita, e quella della sua famiglia, s’è intrecciata sin dall’inizio con il mondo delle assicurazioni, in particolare con la Reale Mutua : mondo in cui lo ha introdotto, per primo, il padre Pietro, da cui ha ereditato la passione per un lavoro che, per come lo intendeva lui, aveva poco a che fare con cavilli e tecnicismi, molto più - invece - con il contatto diretto e costante con il territorio e i suoi assicurati.