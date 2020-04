Scala l’Everest in piena quarantena L’impresa di un 27enne dai gradini di casa

In questi giorni il cielo è così blu che sembra vicino al punto da poterlo toccare con un dito. A Calusco d’Adda, però, lo è un po’ di più, perché Francesco Zamperlin, caluschese 27enne, lo guarda dagli 8.848 metri di altitudine dell’Everest, raggiunti comodamente (si fa per dire) da casa. Come? Ripetendo 473 volte i 44 gradini che portano dal piano terra al secondo livello della sua abitazione. «L’impresa di uno youtuber mi ha dato ispirazione – commenta Francesco, nella vita batterista in un gruppo punk e designer grafico – e io l’ho colta al volo. Ho subito pensato che sarebbe stato l’ideale per aggiungere un pizzico di follia in questo periodo di quarantena, nonostante nutrissi dubbi sulla mia tenuta fisica».