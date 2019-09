Scatti emozionali in giro per il mondo Elisabetta, la blogger di Lovere

Da quando aveva 17 anni Elisabetta Piantoni racconta i suoi viaggi con suggestive immagini. In mostra foto del grande Nord: Usa, Islanda e Canada.

Li chiamano millennials, sono i figli della generazione Y, quelli che difficilmente agognano il posto fisso e prendono l’aereo come fosse un normale pullman di linea. Esplorano il mondo, lo raccontano e creano relazioni, mantenendole nonostante le distanze grazie ai social network. La loverese Elisabetta Piantoni è una di loro: ha iniziato a girare il mondo quando aveva soltanto 17 anni, prima tappa gli Stati Uniti tra Boston e Chicago per un anno di superiori all’estero, poi Rotterdam in Olanda e il Canada, quindi Los Angeles dove studiare produzione cinematografica.