Scende la pressione negli ospedali: 323 ricoveri in meno in 3 giorni

Chiamate ad Areu dimezzate: da 1.612 ad 886. Varato un piano per tagliare le attese in area oncologica: penalità per le strutture che non rispettano i tempi.

La frenata nella crescita della curva epidemica in Lombardia ha determinato il calo della pressione sui ricoveri ospedalieri. I dati aggiornati a lunedì 24 gennaio certificavano 3.416 pazienti ricoverati nei reparti ordinari (20 in più rispetto a domenica) e 265 nelle Terapie intensive (2 in meno). La Direzione generale del Welfare ha confrontato i dati dei ricoveri dal 3 al 23 gennaio con il numero di chiamate per eventi infettivi all’Areu (emergenza urgenza) e il valore dell’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti. Gli indicatori evidenziano come l’ondata pandemica si stia riducendo sia alla voce chiamate per malattie infettive (si è passati da 1.612 chiamate ad Areu del 3 gennaio alle 886 del 23 gennaio), sia alla voce incidenza .

E i dati dei ricoveri degli ultimi giorni inducono a un cauto ottimismo: il 3 gennaio erano 2.147 i degenti Covid nei reparti ordinari, lievitati fino ai 3.719 del 20 gennaio, ma dal 21 al 23 gennaio sono 323 i pazienti in meno. Nelle Terapie intensive erano 219 i letti occupati il 3 gennaio, aumentati fino ai 268 del 16 gennaio, per poi stabilizzarsi intorno a quota 265-270. «Questa situazione – commenta Letizia Moratti, vicepresidente e assessore regionale al Welfare – evidenzia la stabilizzazione della curva pandemica e l’efficacia organizzativa della sanità lombarda, anche attraverso il trasferimento di pazienti meno gravi in strutture intermedie riservate a sub acuti e post acuti».