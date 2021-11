Sci, l’Italia cerca il primo acuto. Oggi in pista Sofia Goggia

Killington, dove tutto è cominciato e dove tutto riparte. Il 26 novembre del 2016 Sofia Goggia centrava, sulla pista statunitense, il primo podio della carriera in assoluto. Quel gigante da record aveva visto addirittura cinque azzurre tra le prime nove nel giorno del successo della francese Tessa Worley sulla norvegese Nina Loeseth. Sofia, terza, precedeva per 2/100 Marta Bassino mentre Francesca Marsaglia, Federica Brignone ed Irene Curtoni s’inserivano una dietro l’altra, dalla settima alla nona posizione.

In questi cinque anni l’Italia ha vinto in lungo ed in largo, tra Coppe del Mondo, Olimpiadi e Mondiali eppure proprio dal Vermont c’è tutta l’intenzione di far partire la riscossa. Archiviate le delusioni in serie dal gigante di Soelden, dal parallelo di Lech e dai due slalom di Levi, la pattuglia in rosa cerca il primo podio della stagione. Le possibilità, chiaramente ci sono tutte ma come del resto c’erano sul Rettenbach austriaco nel giorno dell’opening il 23 ottobre. Invece con Marta Bassino out nella prima manche e Federica Brignone nella seconda, la migliore delle nostre era stata Sofia Goggia (16ª al rientro dopo la bellezza di nove mesi dal ko di Garmisch). Il movimento tricolore chiede ora un segnale, in primo luogo, proprio alle sue punte che lo scorso anno.