Scivola durante una camminata nel bosco: ferito un 72enne a Gromo

Vigili del fuoco, Soccorso Alpino di Valbondione, Elisoccorso e Corpo volontari Presolana si sono mobilitati nella mattinata di mercoledì 18 agosto per portare soccorso a un 72enne di Stezzano infortunatosi il località Dossi agli Spiazzi di Boario , in comune di Gromo. L’allarme è scattato alle 10 quando l’escursionista, che era in compagnia della moglie, percorrendo una mulattiera all’interno di un’area boschiva, è inciampato ed è scivolato per circa 4 metri.

Sul posto si sono diretti i pompieri del distaccamento di Clusone, gli uomini del Soccorso Alpino e quelli dell’eliambulanza atterrata a 150 metri dal punto in cui si era verificato l’incidente in cui l’uomo ha riportato lievi escoriazioni . Dopo le prime cure e accertato che non aveva subito traumi gravi il paziente è stato caricato sulla lettiga spinale e trasferito sino all’ambulanza che lo ha trasportato all’Ospedale di Piario in codice giallo per accertamenti e controlli.