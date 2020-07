Scivola sul sentiero e batte la testa Escursionista grave a Carona

La giornata di sole di giovedì 30 luglio ha incentivato le escursioni ma non sono mancati interventi di soccorso. L’incidente più grave verso le 15 Carona: uomo di 35 anni di Lodi, in compagnia di un gruppo di persone, scendeva lungo un sentiero secondario che dal rifugio Longo porta in direzione Baita Armentaria, a circa 1.800 metri di quota. È caduto in un punto un po’ esposto ed è scivolato per una trentina di metri, riportando un forte trauma cranico. Due dipendenti Enel che erano in zona per la manutenzione del sentiero hanno sentito gridare e sono accorsi. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Una volta stabilizzato è stato portato all’ospedale di Monza in codice rosso.

In località Corone, tra Serina e Dossena, il Soccorso alpino e l’equipaggio della Padana Emergenza hanno recuperato un villeggiante di Serina residente a Treviglio: era andato con il nipote alla croce del monte Gioco ma nel ritorno l’anziano ha preso una storta alla caviglia e non poteva proseguire. Recuperato dal Soccorso alpino è stato portato a valle, affidato all’equipaggio dell’ambulanza e portato a Ponte San Pietro per le cure del caso.